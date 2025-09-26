ЦАХАЛ: за сутки нанесено более 140 авиаударов по целям в Газе

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали более 140 целей по всему сектору Газы. Продолжается наземная операция в городе Газа – "Колесницы Гидеона – 2".

Силы 98-й дивизии действуют в районе города Газа. Был уничтожен террорист, перевозивший взрывное устройство – при его ликвидации были зафиксированы вторичные взрывы.

Силы 36-й дивизии также действуют в районе города Газа. Они разрушают подземные укрытия и другую инфраструктуру боевиков. 282-я артиллерийская бригада за сутки обстреляла более 35 целей, уничтожая террористов и разрушая здания, которые использовались террористами ХАМАСа.

Силы 162-й дивизии, действующие в глубине города Газа, за последние 24 часа уничтожили вражескую инфраструктуру и здания военного назначения, ликвидировали ряд боевиков и обнаружили спрятанные оружие и взрывчатые вещества.

Силы 99-й дивизии, действующие в северной части сектора Газы, выявили и уничтожили нескольких боевиков.