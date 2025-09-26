x
26 сентября 2025
|
последняя новость: 17:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2025
|
26 сентября 2025
|
последняя новость: 17:42
26 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Канцелярия Нетаниягу: ЦАХАЛ взял под контроль телефоны жителей Газы и активистов ХАМАСа

Газа
Биньямин Нетаниягу
ООН
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 26 сентября 2025 г., 16:55 | последнее обновление: 26 сентября 2025 г., 17:10
Канцелярия Нетаниягу: ЦАХАЛ взял под контроль телефоны жителей Газы и активистов ХАМАСа
Пресс-служба Нетаниягу

Канцелярия премьер-министра сообщила о беспрецедентной акции, в результате которой ЦАХАЛ взял под контроль телефоны жителей сектора Газы и активистов ХАМАСа.

Выступая в пятницу, 26 сентября, на Генассамблее ООН премьер-министр Биньямин Нетаниягу напрямую обратился к этой аудитории.

Он обратился к жителям сектора Газы, сказав, что война может быть немедленно прекращена при условии возвращения всех заложников, разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газы.

Далее он обратился к ХАМАСу с призывом: "Сложите оружие, освободите мой народ, освободите заложников, всех 48, сейчас же. Если вы сделаете это, вы будете жить, а если нет – Израиль будет преследовать вас".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 26 сентября 2025

Нетаниягу на Генассамблее ООН: "Многие не помнят о 7 октября, но Израиль помнит"