Канцелярия Нетаниягу: ЦАХАЛ взял под контроль телефоны жителей Газы и активистов ХАМАСа

Канцелярия премьер-министра сообщила о беспрецедентной акции, в результате которой ЦАХАЛ взял под контроль телефоны жителей сектора Газы и активистов ХАМАСа.

Выступая в пятницу, 26 сентября, на Генассамблее ООН премьер-министр Биньямин Нетаниягу напрямую обратился к этой аудитории.

Он обратился к жителям сектора Газы, сказав, что война может быть немедленно прекращена при условии возвращения всех заложников, разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газы.

Далее он обратился к ХАМАСу с призывом: "Сложите оружие, освободите мой народ, освободите заложников, всех 48, сейчас же. Если вы сделаете это, вы будете жить, а если нет – Израиль будет преследовать вас".