Акула, замеченная возле пляжа в Ашдоде, является китовой и не представляет собой опасности

В пятницу, 26 сентября, недалеко от берега на городском пляже Ашдода "Йуд-Алеф" была замечена акула. Ее появление вызвало панику среди отдыхающих. Муниципалитет Ашдода незамедлительно привел в действие "акулий протокол": пляж был закрыт, на месте были установлены предупреждающие знаки. Одновременно был создан штаб для обмена информацией и консультаций относительно вида акулы.

Доктор Авиад Шейнин из Морской исследовательской станции имени Мориса Кана в Хайфском университете, изучив видео, переданное ему сотрудниками отдела пляжей, заявил, что речь идет о китовой акуле: "Это первое зафиксированное появление китовой акулы в водах Средиземного моря у берегов Израиля и третье задокументированное во всем Средиземноморье. Первое подтвержденное появление такой акулы зафиксировано в Турции в 2021 году, а второе – в декабре 2022 года, когда китовая акула попала в сети рыбаков, ловивших тунца недалеко от Сеуты в Северной Африке".

Несмотря на свой огромный размер, китовая акула (Rhincodon typus), которая также носит звание "самой большой рыбы в мире", не представляет опасности для людей и питается исключительно планктоном, мелкой рыбой и крошечными ракообразными. Этот вид классифицируется как находящийся под угрозой исчезновения (Endangered) по версии Международного союза охраны природы (IUCN). Длина акулы может достигать 12-14 метров, а продолжительность жизни – около 100 лет и более. По словам доктора Шейнина, "скорее всего, китовая акула прибыла к нам через Суэцкий канал". Он добавил, что в настоящий момент нет никаких свидетельств того, что она испытывает какие-либо трудности.