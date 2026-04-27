Врач задержана на рабочем месте по подозрению в угрозах журналисту

В одном из медицинских учреждений в центре страны задержана доктор, жительница одного из городов на севере Израиля. Она подозревается в угрозах сотруднику СМИ.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что подозреваемая несколько раз звонила журналисту с угрозами. В одном из разговоров она заявила: "В течение недели я доберусь до тебя и убью". Звонки совершались с мобильного телефона, номер которого не определялся.

Полиция сообщает, что расследование продолжалось более недели. После того, как была установлена личность подозреваемой, был получен судебный ордер на ее задержание. На рабочем месте подозреваемой были изъяты вещественные доказательства.

После допроса подозреваемой полиция примет решение, обращаться ли в суд за продлением срока содержания под стражей.