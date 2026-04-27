В долине А-Канаим, возле Арада, выпал град

В долине а-Канаим в Иудейской пустыне, между городом Арад и крепостью Масада, выпал град. Новостная служба "Кан" в соцсети Х опубликовала видео, на котором можно увидеть град, лежащий на холмах долины.

מזג האויר: בקעת הקנאים באזור ערד אחרי ברד כבד צילום: יורם כהן@Itsik_zuarets pic.twitter.com/O23g3Vv78f — כאן חדשות (@kann_news) April 27, 2026

Из-за дождей на юге Израиля перекрыты несколько трасс. 90-е шоссе перекрыто на участке от Нахаль Давид до отелей Мертвого моря (проезд разрешен только жителям Эйн-Геди).

204-е шоссе перекрыто на 148 километре в обоих направлениях из-за затопления.