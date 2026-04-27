Гидеон Саар: "Хизбалла" размещает своих боевиков в непосредственной близости от позиций UNIFIL

Глава МИД Израиля Гидеон Саар недавно встретился в Иерусалиме с Жанин Хеннис-Плассхарт, специальным посланником ООН в Ливане. В ходе встречи Саар разъяснил, что "Хизбалла" продолжает нарушать режим прекращения огня, действуя вопреки интересам Ливана и таким образом дестабилизируя эту страну.

Министр иностранных дел напомнил спецпосланнику ООН, что под давлением иранского режима "Хизбалла" присоединилась к войне против Израиля 2 марта и с тех пор выпустила по Израилю около 10000 ракет, снарядов и беспилотников. Саар отметил, что значительная часть этих атак была совершена вблизи позиций и аванпостов миротворческих сил ООН в Ливане (UNIFIL).

Саар указал на тревожную и нарастающую тенденцию, в рамках которой "Хизбалла" систематически размещает своих боевиков и военные силы в непосредственной близости от позиций UNIFIL и использует присутствие UNIFIL для террористической деятельности.

Он также заявил, что "Хизбалла" использует эти позиции для наблюдения за силами ЦАХАЛа, а также перевозит своих боевиков на транспортных средствах, внешне идентичных тем, что используются силами UNIFIL. Министр иностранных дел потребовал принять меры против такой практики.

Гидеон Саар также подчеркнул, что все ливанское правительство должно принять меры против террористической организации "Хизбалла" и ее боевиков, в том числе путем финансовых и экономических мер против источников ее финансирования.