Бывшая педагог заплатит своей ученице почти миллион шекелей за сексуальное насилие

Мировой суд Иерусалима постановил, что Мирьям Цвейг, бывшая учительница и воспитатель в женском религиозном учебном заведении в Иерусалиме, выплатит почти миллион шекелей своей бывшей ученице Тоби Терезе Мозес. Цвейг ранее была признана виновной в множестве эпизодов сексуализированного насилия над Мозес на протяжении пяти лет и была приговорена к 6,5 годам тюремного заключения, которые она отбывает в настоящее время. Об этом сообщила новостная служба "Кан".

Тоби Терезе Мозес, впервые рассказавшая свою историю в эфире телеканала "Кан-11", подала гражданский иск спустя два года после вынесения обвинительного приговора Цвейг. В эфире телеканала она рассказала о "заговоре молчания", который годами окружал действие Цвейг, и о том, какое облегчение она испытала, когда суд вынес приговор.

Адвокат Михаэль Тапиро, представляющий интересы Цвейг, заявил "Кан", что решение суда "вызывает серьезные сомнения", поскольку гражданский иск призван компенсировать доказанный ущерб, а не служить инструментом наказания, тем более, что обвиняемая уже отбывает срок.