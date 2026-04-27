27 апреля 2026
|
последняя новость: 20:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Бывшая педагог заплатит своей ученице почти миллион шекелей за сексуальное насилие

Судебные решения
время публикации: 27 апреля 2026 г., 20:07 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 20:15
Chaim Goldberg/Flash90

Мировой суд Иерусалима постановил, что Мирьям Цвейг, бывшая учительница и воспитатель в женском религиозном учебном заведении в Иерусалиме, выплатит почти миллион шекелей своей бывшей ученице Тоби Терезе Мозес. Цвейг ранее была признана виновной в множестве эпизодов сексуализированного насилия над Мозес на протяжении пяти лет и была приговорена к 6,5 годам тюремного заключения, которые она отбывает в настоящее время. Об этом сообщила новостная служба "Кан".

Тоби Терезе Мозес, впервые рассказавшая свою историю в эфире телеканала "Кан-11", подала гражданский иск спустя два года после вынесения обвинительного приговора Цвейг. В эфире телеканала она рассказала о "заговоре молчания", который годами окружал действие Цвейг, и о том, какое облегчение она испытала, когда суд вынес приговор.

Адвокат Михаэль Тапиро, представляющий интересы Цвейг, заявил "Кан", что решение суда "вызывает серьезные сомнения", поскольку гражданский иск призван компенсировать доказанный ущерб, а не служить инструментом наказания, тем более, что обвиняемая уже отбывает срок.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
