27 августа 2025
27 августа 2025
Израиль

Самолет компании "Аркия" совершил вынужденную посадку из-за разбушевавшегося пассажира

время публикации: 27 августа 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 20:09
Moshe Shai/FLASH90

Авиакомпания "Аркия" сообщила, что из-за агрессии одного из пассажиров самолет, совершавший рейс из Парижа в Тель-Авив экипажем из Дании, совершил вынужденную посадку на Кипре. Пассажир был передан местной полиции.

В сообщении авиакомпании говорится, что во время взлета один из пассажиров попытался воспользоваться туалетом, что запрещено правилами безопасности. После того, как его попросили вернуться на место, пассажир оскорбил стюардессу и попытался ее ударить. В соответствии с инструкциями, командир экипажа принял решение совершить посадку в Пафосе.

"После завершения разбирательства самолет вылетит в Тель-Авив. Компания "Аркия" приносит извинения пассажирам рейса за неудобства, но при этом подчеркивает, что не пойдет на компромисс в вопросах, касающихся безопасности полетов или в случаях насилия по отношению к сотрудникам компании".

