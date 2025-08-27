x
Израиль

Начальник Генштаба ЦАХАЛа встретился с главой Всемирной продовольственной программы ООН

Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
ООН
Газа
время публикации: 27 августа 2025 г., 19:22 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 19:22
Начальник Генштаба ЦАХАЛа встретился с главой Всемирной продовольственной программы ООН
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир провел встречу с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) Синди Маккейн. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что во встрече также участвовал координатор действий правительства на территориях генерал-майор Расан Алиан.

На встрече обсуждались усилия Израиля по стабилизации гуманитарной ситуации в секторе Газа. Представители ЦАХАЛа рассказали о шагах, предпринятых для оказания помощи населению, отметив их прямое влияние на обстановку на местах в противовес "кампании по дезинформации, проводимой ХАМАСом". Также представительнице WFP были изложены планы дальнейшей работы.

Начальник Генштаба акцентировал внимание на том, что ЦАХАЛ обязуется предотвращать голод и делать все от него зависящее, чтобы гуманитарная помощь продолжала поступать напрямую к гражданскому населению, не попадая в распоряжение ХАМАСа.

Израиль
