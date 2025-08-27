Бригада "Гивати" действует на севере Газы. Видео
время публикации: 27 августа 2025 г., 11:00 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 11:00
Силы бригады "Гивати" (162-я дивизия) ведут боевые действия в районе Джабалии, в северной части сектора Газы, и на окраинах города Газа.
За последние сутки бойцами "Гивати" была уничтожена группа боевиков и обнаружен склад оружия, который использовался террористами ХАМАСа.
ЦАХАЛ сообщает также, что в составе "Гивати" начал действовать новый 607-й инженерный батальон.
