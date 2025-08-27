x
27 августа 2025
27 августа 2025
Израиль

Полиция выпустила ордер на арест американца Джея Футлика, "лоббиста Катара"

Полиция
Расследование
Яир Лапид
Катар
время публикации: 27 августа 2025 г., 21:26 | последнее обновление: 27 августа 2025 г., 21:26
Полиция выпустила ордер на арест американца Джея Футлика, "лоббиста Катара"
Yossi Aloni/Flash90

Полиция выпустила ордер на арест американца Джея Футлика, которого в Израиле называют "лоббистом Катара". По информации Walla News, поводом для ордера стало то, что прокуратура США отклонила просьбу полиции Израиля допросить Футлика на месте.

Футлик – американский еврей, бывший советник Клинтона. В полиции считают, что он, работая на правительство Катара, частично оплачивал работу Эли Фельдштейна.

В среду, 27 августа, лидер израильской оппозиции Яир Лапид дал открытые показания по делу "Катаргейт". После беседы со следователями Лапид заявил, что полиция хотела узнать "как работает канцелярия премьер-министра". Но по информации новостной службы N12, в ходе беседы с Лапидом следователями был сделан вывод, что лоббисты Катара встречались с ведущими израильскими политиками, и одним из таких лоббистов был Футлик. Футлик встречался с Лапидом и просил его продвигать интересы Катара вместо Египта в вопросе ведения переговоров об освобождении заложников. Источник в полиции сообщил N12, что Лапид не является подозреваемым по этому делу, так как он "вежливо отклонил просьбу Футлика".

Израиль
