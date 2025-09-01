x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 15:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 15:39
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Забастовка старшеклассников: "1 сентября не праздник, пока заложники не освобождены"

Акции протеста
Дети
время публикации: 01 сентября 2025 г., 14:38 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 14:38
Забастовка старшеклассников: "1 сентября не праздник, пока заложники не освобождены"
Yehoshua Yosef/Flash90

В разных городах страны проходят акции протеста старшеклассников, требующих от правительства немедленного заключения сделки по освобождению заложников и прекращения войны в секторе Газы. В Гиватаиме учащиеся тихона "Тельма Елин" в ходе демонстрации перекрыли улицу Каценельсон.

После шествия, начавшегося от Площади заложников в Тель-Авиве сотни старшеклассников с громкоговорителями, барабанами и плакатами со слоганом "Без заложников нет учебы" ("Бли а-хатуфим эйн лимудим") перегородили вход в здание тель-авивского филиала министерства образования.

Министр образования Йоав Киш был избран подростками в качестве прямого представителя правительства, к которому обращаются протестующие. Многие плакаты и слоганы были обращены лично к нему. "47 заложников и одна заложница все еще находятся в Газе, – было написано на плакате на воротах тихона "Цейтлин" в Тель-Авиве. – Мы не научимся с этим жить. Подробности – у Киша".

"Министр образования попросил, чтобы все школьники пришли сегодня в белых майках, как будто это праздничный день, – заявил в своем выступлении на Площади Похищенных один из лидеров протеста старшеклассников Ханох Коэн. – Но что праздновать? Как обществу, ценящему солидарность, нам нечего праздновать. Мы решили устроить забастовку в знак солидарности с теми, кого похитили лишь потому, что они были израильтянами, как и мы".

Он также подчеркнул, что забастовка старшеклассников 1 сентября – это не разовая акция, и в ближайшие дни будут приняты решения о продолжении протестов.

В забастовке приняли участие старшеклассники из 69 тихонов в разных городах страны, включая Иерусалим, Тель-Авив, Модиин, Раанану, Гиватаим, Рамат-Ган, Эмек Израэль, Рамат а-Негев, Хайфу и другие.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2025

Новый учебный год: дети севера и "отеф Аза" возвращаются в свои школы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 августа 2025

Подростки перекрыли Аялон: "Никакого возвращения в школы, когда заложники в плену"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 августа 2025

Поддержка операции в Газе, усталость от войны, отношение к переговорам. Итоги опроса Newsru.co.il