Забастовка старшеклассников: "1 сентября не праздник, пока заложники не освобождены"

В разных городах страны проходят акции протеста старшеклассников, требующих от правительства немедленного заключения сделки по освобождению заложников и прекращения войны в секторе Газы. В Гиватаиме учащиеся тихона "Тельма Елин" в ходе демонстрации перекрыли улицу Каценельсон.

После шествия, начавшегося от Площади заложников в Тель-Авиве сотни старшеклассников с громкоговорителями, барабанами и плакатами со слоганом "Без заложников нет учебы" ("Бли а-хатуфим эйн лимудим") перегородили вход в здание тель-авивского филиала министерства образования.

Министр образования Йоав Киш был избран подростками в качестве прямого представителя правительства, к которому обращаются протестующие. Многие плакаты и слоганы были обращены лично к нему. "47 заложников и одна заложница все еще находятся в Газе, – было написано на плакате на воротах тихона "Цейтлин" в Тель-Авиве. – Мы не научимся с этим жить. Подробности – у Киша".

"Министр образования попросил, чтобы все школьники пришли сегодня в белых майках, как будто это праздничный день, – заявил в своем выступлении на Площади Похищенных один из лидеров протеста старшеклассников Ханох Коэн. – Но что праздновать? Как обществу, ценящему солидарность, нам нечего праздновать. Мы решили устроить забастовку в знак солидарности с теми, кого похитили лишь потому, что они были израильтянами, как и мы".

Он также подчеркнул, что забастовка старшеклассников 1 сентября – это не разовая акция, и в ближайшие дни будут приняты решения о продолжении протестов.

В забастовке приняли участие старшеклассники из 69 тихонов в разных городах страны, включая Иерусалим, Тель-Авив, Модиин, Раанану, Гиватаим, Рамат-Ган, Эмек Израэль, Рамат а-Негев, Хайфу и другие.