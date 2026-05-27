ЦАХАЛ публикует видео ликвидации оператора беспилотника "Хизбаллы" в Ливане

Пресс-служба ЦАХАЛа: в ходе действий израильских сил на юге Ливана беспилотник ВВС обнаружил в воздухе вражеский БПЛА, представлявший угрозу для военнослужащих в районе операции.

После этого беспилотник приземлился, и к нему подошел боевик террористической организации "Хизбалла", чтобы забрать аппарат.

Вскоре после этого ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали боевика.