ЦАХАЛ публикует видео ликвидации оператора беспилотника "Хизбаллы" в Ливане
время публикации: 27 мая 2026 г., 09:19 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 09:24
Пресс-служба ЦАХАЛа: в ходе действий израильских сил на юге Ливана беспилотник ВВС обнаружил в воздухе вражеский БПЛА, представлявший угрозу для военнослужащих в районе операции.
После этого беспилотник приземлился, и к нему подошел боевик террористической организации "Хизбалла", чтобы забрать аппарат.
Вскоре после этого ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали боевика.