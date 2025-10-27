78-летняя женщина подозревается в убийстве своей дочери в Реховоте

Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил на четыре дня срок содержания под стражей 78-летней женщины, которая подозревается в убийстве своей дочери. В полиции объясняют необходимость продления ареста столь пожилой подозреваемой новыми уликами, которые усиливают подозрения об убийстве.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", расследование началось несколько дней назад после того, как в квартире в Реховоте обнаружили тело женщины, находившееся в состоянии разложения. По данным экспертизы, смерть наступила за несколько дней до обнаружения тела.

В соответствии с найденными на месте происшествия уликами, была задержана подозреваемая в причастности к убийству женщины – ее 78-летняя мать. В связи с состоянием ее здоровья, она была размещена под охраной в больнице, и на заседание суда о продлении ареста не прибыла.

Следователи сообщают, что контактировать с подозреваемой невозможно, однако справки от ее врача указывают, что состояние женщины позволяет ей общаться с полицией. Судья счел доводы полиции убедительными и продлил срок пребывания подозреваемой под стражей на четыре дня.