x
27 октября 2025
|
последняя новость: 19:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 октября 2025
|
27 октября 2025
|
последняя новость: 19:03
27 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

78-летняя женщина подозревается в убийстве своей дочери в Реховоте

Реховот
Убийства
Расследование
Суд
Семейное насилие
время публикации: 27 октября 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 27 октября 2025 г., 17:37
78-летняя женщина подозревается в убийстве своей дочери в Реховоте
AP Photo/Francisco Seco

Мировой суд в Ришон ле-Ционе продлил на четыре дня срок содержания под стражей 78-летней женщины, которая подозревается в убийстве своей дочери. В полиции объясняют необходимость продления ареста столь пожилой подозреваемой новыми уликами, которые усиливают подозрения об убийстве.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", расследование началось несколько дней назад после того, как в квартире в Реховоте обнаружили тело женщины, находившееся в состоянии разложения. По данным экспертизы, смерть наступила за несколько дней до обнаружения тела.

В соответствии с найденными на месте происшествия уликами, была задержана подозреваемая в причастности к убийству женщины – ее 78-летняя мать. В связи с состоянием ее здоровья, она была размещена под охраной в больнице, и на заседание суда о продлении ареста не прибыла.

Следователи сообщают, что контактировать с подозреваемой невозможно, однако справки от ее врача указывают, что состояние женщины позволяет ей общаться с полицией. Судья счел доводы полиции убедительными и продлил срок пребывания подозреваемой под стражей на четыре дня.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

Пожилая жительница Реховота подозревается в убийстве дочери
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 сентября 2025

Подано обвинение против жительницы Хариша, пытавшейся утопить свекровь
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 сентября 2025

В Иерусалиме пожилым мужчиной убита Хавива Вашди, работавшая сиделкой
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 сентября 2025

В Иерусалиме убита женщина, работавшая сиделкой. Задержан ее пожилой подопечный