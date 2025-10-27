Голан: "ХАМАС – это актив правительства Нетаниягу и Смотрича, а Смотрич – актив ХАМАСа"

В понедельник, 27 октября, на заседании фракции "Демократим" Яир Голан заявил: "Через два года после начала войны очевидно: правительство Нетаниягу продолжает удерживать ХАМАС в живых".

"ХАМАС – это актив правительства Нетаниягу и Смотрича, а Смотрич – актив ХАМАСа. Именно поэтому Смотрич позволяет себе так презрительно говорить о нормализации с Саудовской Аравией. Именно поэтому Смотрич заинтересован в том, чтобы Палестинская автономия не возвращалась в Газу", – сказал Голан.

"Смотрич не хочет регионального урегулирования, Нетаниягу хочет сохранения своей власти. И это не оставляет возможности для другого выхода, кроме как сменить это правительство. Оно представляет собой угрозу для безопасности государства. Оно бросило граждан на произвол судьбы на границе с Газой, и, если ситуация не изменится, если не будет дипломатического урегулирования, следующее "7 октября" произойдет на Западном берегу", – заявил лидер "Демократим".