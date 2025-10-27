x
27 октября 2025
27 октября 2025
27 октября 2025
Израиль

Немецкий телеканал приостановил сотрудничество с компанией в Газе, сотрудник которой состоял в ХАМАСе

Газа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 27 октября 2025 г., 18:40
Немецкий телеканал приостановил сотрудничество с компанией в Газе, сотрудник которой состоял в ХАМАСе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Днем ранее германский телеканал ZDF сообщил о гибели своего сотрудника в Газе и обвинил Израиль в преднамеренном убийстве журналиста. Изменить позицию канал вынудили полученные от Израиля документы.

Телеканал ZDF в воскресенье, 26 октября, передал, что в результате авиаудара в Газе погиб инженер продюсерской компании Palestine Media Production Асад Мухаммад Абу Матар, сотрудничавший с телеканалом. В ZDF отказывались верить, что убитый был террористом.

В понедельник, 27 октября, телеканал сообщил, что получил от Израиля документы, доказывающие, что погибший сотрудник партнерской компании не был случайной жертвой авиаудара, так как он состоял в ХАМАСе.

По информации израильских спецслужб "инженер" был командиром взвода в производственном подразделении "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевого крыла ХАМАСа).

Вторая общественная телесеть Германии ZDF распространила заявление, в котором благодарила власти Израиля за предоставление данных о погибшем.

Телеканал ZDF сообщил, что приостанавливает сотрудничество с компанией Palestine Media Production.

Израиль
