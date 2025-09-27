x
27 сентября 2025
27 сентября 2025
Израиль

Тысячи людей принимают участие в митинге на "площади похищенных" в Тель-Авиве

время публикации: 27 сентября 2025 г., 21:53
Тысячи людей принимают участие в митинге на "площади похищенных" в Тель-Авиве
Avshalom Sassoni/FLASH90

Тысячи израильтян принимают участие в митинге на "площади похищенных" в Тель-Авиве. Над демонстрантами развернут огромный плакат с надписью: "Вернуть 48 заложников прямо сейчас".

На митинге выступила Дорон Штейнбрехер, похищенная ХАМАСом из Кфар-Аза и возвращенная из плена в рамках сделки спустя три месяца. "Я хотела бы верить, что делается все возможное, чтобы вернуть их всех, что это является главным приоритетом сейчас", – сказала она. Штейнбрехер также обратилась к президенту Трампу с просьбой проявить ту же настойчивость, которая помогла ей вернуться домой из плена.

Ранее Эйнав Ценгаукер, мать заложника Матана Ценгаукера, обратилась через СМИ к премьер-министру Биньямину Нетаниягу: "Если вы вернетесь из США без соглашения, демонстрации и акции протеста последних дней покажутся вам детской игрой".

Биньямин Нетаниягу, находящийся в США, в понедельник, 29 сентября, должен встретиться с президентом Дональдом Трампом.

Израиль
