Израиль

Внимание, розыск: пропала 15-летняя Тоар Халеви из поселка Кдумим

Розыск
время публикации: 27 сентября 2025 г., 16:27 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 16:33
Тоар Халеви
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в поисках 15-летней Тоар Халеви из поселка Кдумим.

В последний раз ее видели 26 сентября около 14:00 в Кдумим. Семья девочки дала разрешение на публикацию этой информации.

Описание внешности: рост 1.65, темно-каштановые длинные волосы, карие глаза. Была одета в платье кремового цвета или в светлую футболку и шорты (возможно, сменила одежду).

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят немедленно позвонить по телефону 100.

Израиль
