Внимание, розыск: пропала 15-летняя Тоар Халеви из поселка Кдумим

Полиция обращается к общественности с просьбой о помощи в поисках 15-летней Тоар Халеви из поселка Кдумим.

В последний раз ее видели 26 сентября около 14:00 в Кдумим. Семья девочки дала разрешение на публикацию этой информации.

Описание внешности: рост 1.65, темно-каштановые длинные волосы, карие глаза. Была одета в платье кремового цвета или в светлую футболку и шорты (возможно, сменила одежду).

Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, просят немедленно позвонить по телефону 100.