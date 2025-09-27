Подрыв дома террориста Мутаны Умара. Видео пресс-службы ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видео, запечатлевшее процесс разрушения дома террориста Мутаны Умара в Аль-Кубайбэ, к северо-западу от Иерусалима.

Мутана Умер – один из участников нападения 8 сентября на перекрестке Рамот в Иерусалиме, где были убиты шесть израильтян.

Рано утром дом был взорван.

Также планируется разрушение дома второго террориста, участвовавшего в этом нападении – Мухаммада Тахи из деревни Катана. Оба террориста были студентами университета "Бир Зейт".