27 сентября 2025
27 сентября 2025
Израиль

Подрыв дома террориста Мутаны Умара. Видео пресс-службы ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 сентября 2025 г., 20:25 | последнее обновление: 27 сентября 2025 г., 20:39
Подрыв дома террориста Мутаны Умара. Видео пресс-службы ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал видео, запечатлевшее процесс разрушения дома террориста Мутаны Умара в Аль-Кубайбэ, к северо-западу от Иерусалима.

Мутана Умер – один из участников нападения 8 сентября на перекрестке Рамот в Иерусалиме, где были убиты шесть израильтян.

Рано утром дом был взорван.

Также планируется разрушение дома второго террориста, участвовавшего в этом нападении – Мухаммада Тахи из деревни Катана. Оба террориста были студентами университета "Бир Зейт".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Взорван дом одного из террористов, убивших шесть израильтян в Иерусалиме