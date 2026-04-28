28 апреля 2026
последняя новость: 19:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Юрсоветница правительства распорядилась предъявить обвинения главе Службы тюрем Коби Яакоби

Юрсоветник правительства
время публикации: 28 апреля 2026 г., 19:26 | последнее обновление: 28 апреля 2026 г., 19:29
Юрсоветница правительства распорядилась предъявить обвинения главе Службы тюрем Коби Яакоби
Moshe Shai/FLASH90

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара решила отдать распоряжение о предъявлении обвинений главе Службы тюрем ШАБАС Коби Яакоби. Ожидается, что он будет обвинен в злоупотреблении доверием и воспрепятствовании следствию.

Напомним, ранее Яакоби был допрошен отделом по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) по подозрению в связи с бывшим главой центрального следственного отдела окружного управления полиции Иудеи и Самарии Авишаем Муалемом.

Согласно подозрениям, Яакоби передал Муалему конфиденциальную и секретную информацию, касающуюся расследования, ведущегося против Муалема и связанного с чинением препятствий аресту ультраправых активистов.

Яакоби в прошлом занимал высокие должности в полиции и в Службе тюрем, в частности, он был секретарем по вопросам безопасности министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 января 2026

Глава Управления тюрем второй раз допрошен следователями МАХАШ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2025

Депутат Цви Суккот будет допрошен по "Делу приближенных Бен-Гвира"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 января 2025

МАХАШ повторно задержал полковника полиции Авишая Муалема
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 декабря 2024

МАХАШ: Муалем "уклонялся от стандартов расследования националистических преступлений"