Юрсоветница правительства распорядилась предъявить обвинения главе Службы тюрем Коби Яакоби

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара решила отдать распоряжение о предъявлении обвинений главе Службы тюрем ШАБАС Коби Яакоби. Ожидается, что он будет обвинен в злоупотреблении доверием и воспрепятствовании следствию.

Напомним, ранее Яакоби был допрошен отделом по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ) по подозрению в связи с бывшим главой центрального следственного отдела окружного управления полиции Иудеи и Самарии Авишаем Муалемом.

Согласно подозрениям, Яакоби передал Муалему конфиденциальную и секретную информацию, касающуюся расследования, ведущегося против Муалема и связанного с чинением препятствий аресту ультраправых активистов.

Яакоби в прошлом занимал высокие должности в полиции и в Службе тюрем, в частности, он был секретарем по вопросам безопасности министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.