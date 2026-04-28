Арестован десятый подозреваемый в причастности к убийству Иману Залки, ему 15 лет

Сотрудники полиции задержали десятого подозреваемого в причастности к убийству Иману Биньямина Залки из Петах-Тиквы. Сообщается, что задержанный – 15-летний житель округа А-Шарон, после ареста он был допрошен, а по завершении допроса освобожден под домашний арест.

Семеро подозреваемых остаются за решеткой, в ближайшие дни они предстанут перед судом для продления срока содержания под стражей. Еще двое подозреваемых, 12-летние мальчики, задержанные в числе первых, находятся под домашним арестом.

Ожидается, что двое из десяти подозреваемых будут обвинены в убийстве Иману Биньямина Залки: речь идет о подростке, который ударил 21-летнего Залку ножом, и о его друге, передавшем ему этот нож. Остальные, избивавшие Иману, будут обвинены в причинении телесных повреждений.

Напомним, во время Дня независимости в пиццерию в Петах-Тикве вошла группа подростков: они шумели, толкали друг друга и брызгали на посетителей "снежным" спреем из баллончиков. Залка попросил их прекратить беспокоить посетителей, подростки начали агрессивно пререкаться, и Залка попросил их уйти. Однако на этом все не закончилось.

Около часа ночи Иману Биньямин Залка завершил работу, закрыл филиал пиццерии и собирался идти домой. Подростки поджидали его. Они напали на Залку, тот пытался защищаться, и тогда его ударили ножом в ногу, пробив бедренную артерию, после чего сбежали с места преступления.

Иману потерял много крови, был госпитализирован в больницу "Бейлинсон" в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но в четверг вечером 21-летний Иману Биньямин Залка скончался от полученных ран.