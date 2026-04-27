Задержан девятый подозреваемый в причастности к убийству Иману Залки, ему 14 лет

Сотрудники полиции задержали девятого подозреваемого в причастности к убийству 21-летнего Иману Биньямина Залки, начальника смены пиццерии Pizza Hut из Петах-Тиквы, который был зарезан в ночь после Дня независимости.

Девятому подозреваемому всего 14 лет, он проживает в Петах-Тикве.

Ранее суд продлил на четыре дня арест восьмого подозреваемого в причастности к убийству Иману Биньямина в связи с развитием расследования.

Следователи разделили подростков и работают с ними по отдельности. Выяснилось, что один из подозреваемых, 15-летний подросток, знал, что его друг носит с собой нож. Эти двое подозреваются в убийстве, они оба сохраняют молчание на допросах.

Остальные подозреваются в причинении телесных повреждений и ранений при отягчающих обстоятельствах.

Из расследования следует, что после инцидента подозреваемые выключили свои телефоны, однако полиции удалось выйти на след главного подозреваемого, который скрылся после того, как отправил сообщения своей матери.

Один из задержанных подростков сказал: "Мы пришли на драку, мы не думали, что кто-то достанет нож". По версии подозреваемых, "это была просто драка, которая на определенном этапе вышла из-под контроля".