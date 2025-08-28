x
28 августа 2025
28 августа 2025
Закрыта стройка, на которой работал планировавший теракт в Тель-Авиве нелегал

время публикации: 28 августа 2025 г., 10:10 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 10:18
Пресс-служба полиции Израиля

По распоряжению руководителя полиции Тель-Авивского округа Хаима Саргруфа строительная площадка в центре Тель-Авива на улице Рупин была закрыта на 30 дней за трудоустройство палестинских нелегалов.

Один из шестерых задержанных рабочих, нелегально находившихся на территории Израиля, был указан в базе данных служб безопасности как представляющий опасность для израильских граждан.

Ранее в службы безопасности поступила информация о том, что нелегал планирует совершить теракт на набережной в Тель-Авиве. Эта информация была передана в полицию, которая приступила к операции по розыску подозреваемого. Он был обнаружен 24 августа около 22:00 на стройке на улице Рупин вместе с еще пятью палестинскими нелегалами.

Работодатели нелегалов допрошены, они подозреваются в незаконном предоставлении работы палестинцам, не имеющим права на пребывание и на работу в Израиле – при отягчающих обстоятельствах. Стройка была заморожена на 30 дней, против всех причастных к нарушению будут поданы обвинительные заключения.

Подозреваемый в планировании теракта передан на дальнейшее расследование в ШАБАК.

