Израиль

Начгенштаба ЦАХАЛа осудил "Гаарец" за статью, называющую командующего Центральным округом нацистом

ЦАХАЛ
СМИ
время публикации: 28 августа 2025 г., 11:34 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 11:34
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир выступил с категорическим осуждением публикации в газете "Гаарец" против командующего Центральным округом генерал-майора Ави Балута.

Автор публикации Гидон Леви, известный своими крайними пропалестинскими и антисионистскими позициями, назвал Балута "оберкомендантом, кровавым генералом и военным преступником".

Замир назвал материал Леви позорным и подстрекательским, подчеркнув, что использование против Балута искаженных образов переходит все границы, и что ЦАХАЛ действует и будет продолжать действовать для искоренения террора в Иудее и Самарии, соблюдая при этом закон и блюдя моральные ценности.

