Предъявлены обвинения водителю, сбившему 90-летнюю Клавдию Галтин в Ришон ле-Ционе

Государственная прокуратура подала обвинительное заключение против 27-летнего Мохди Хаджази из Тамры: он обвиняется в вождении транспорта в нетрезвом состоянии и в причинении смерти по неосторожности 90-летней Клавдии Галтин в Ришон ле-Ционе.

Трагедия произошла 7 марта 2023 года. По данным обвинительного заключения, Мохди Хаджази работал водителем грузовика, развозившего овощи и фрукты по супермаркетам. Днем 7 марта доставил товар в супермаркет "Кешет Таамим" в Ришон ле-Ционе.

Выгрузив товар, он выехал с подъездной дорожки супермаркета – не посмотрев предварительно в зеркала заднего вида. В этот момент по дорожке медленно шла пожилая женщина. Грузовик сбил ее, медики констатировали смерть Клавдии Галтин на месте происшествия.

В ходе проверки после аварии обнаружилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В день аварии была хорошая видимость, и если бы водитель грузовика посмотрел в правое зеркало, он мог бы увидеть пешехода и предотвратить гибель женщины.

Хаджази вменяется причинение смерти по халатности и вождение в состоянии алкогольного опьянения.