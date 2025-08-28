x
28 августа 2025
|
последняя новость: 14:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 августа 2025
|
28 августа 2025
|
последняя новость: 14:59
28 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Предъявлены обвинения водителю, сбившему 90-летнюю Клавдию Галтин в Ришон ле-Ционе

время публикации: 28 августа 2025 г., 14:57 | последнее обновление: 28 августа 2025 г., 14:57
На месте происшествия, 7 марта 2025 года
Пресс-служба МАДА

Государственная прокуратура подала обвинительное заключение против 27-летнего Мохди Хаджази из Тамры: он обвиняется в вождении транспорта в нетрезвом состоянии и в причинении смерти по неосторожности 90-летней Клавдии Галтин в Ришон ле-Ционе.

Трагедия произошла 7 марта 2023 года. По данным обвинительного заключения, Мохди Хаджази работал водителем грузовика, развозившего овощи и фрукты по супермаркетам. Днем 7 марта доставил товар в супермаркет "Кешет Таамим" в Ришон ле-Ционе.

Выгрузив товар, он выехал с подъездной дорожки супермаркета – не посмотрев предварительно в зеркала заднего вида. В этот момент по дорожке медленно шла пожилая женщина. Грузовик сбил ее, медики констатировали смерть Клавдии Галтин на месте происшествия.

В ходе проверки после аварии обнаружилось, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. В день аварии была хорошая видимость, и если бы водитель грузовика посмотрел в правое зеркало, он мог бы увидеть пешехода и предотвратить гибель женщины.

Хаджази вменяется причинение смерти по халатности и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2025

Грузовик сбил пожилого пешехода в Тель-Авиве, он в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 августа 2025

В Кфар-Йоне грузовик насмерть сбил мужчину
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 августа 2025

В Беэр-Шеве грузовик сбил мужчину, пострадавший в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 марта 2025

В Ришон ле-Ционе грузовик сбил пожилую женщину, она погибла на месте