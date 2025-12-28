БАГАЦ отклонил апелляции против назначения Зини на должность главы ШАБАКа
Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил апелляции против назначения Давида Зини на должность главы Общей службы безопасности (ШАБАК).
Заместитель главы Верховного суда судья Ноам Солберг и судья Давид Минц отклонили апелляцию. Глава Верховного суда Ицхак Амит считал, что она должна быть утверждена.
В вердикте большинства говорится, что основная часть утверждений, представленных в апелляциях, не могла быть рассмотрена, так как касалась порядка назначения Зини и конфликта интересов премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По этому вопросу премьер-министр и юридический советник правительства Гали Баарав-Миара пришли к соглашению, и это соглашение получило силу судебного решения, что сделало не имеющими смысла доводы по этому поводу.
Глава Верховного суда Ицхак Амит, в свою очередь, считал доводы по поводу формы назначения Зини достаточно весомыми, чтобы вернуть назначение на рассмотрение комиссии по отбору высокопоставленных фигур.
Давид Зини вступил в должность главы Общей службы безопасности 5 октября 2025 года. В этот же день в суд была подана петиция в БАГАЦ против его назначения. Среди ее авторов бывшие начальники генштаба ЦАХАЛа Моше Яалон и Дан Халуц, а также высокопоставленные в прошлом сотрудники ШАБАКа и активисты оппозиционных общественных организаций. Помимо прочего они утверждали, что премьер-министр Нетаниягу находится в состоянии конфликта интересов из-за расследования, которое ведется в отношении его приближенных, а значит не должен принимать участия в процессе назначения главы ШАБАКа.