БАГАЦ отклонил апелляции против назначения Зини на должность главы ШАБАКа

время публикации: 28 декабря 2025 г., 10:47 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 10:57
Давид Зини, глава ШАБАКа
Noam Revkin Fenton/Flash90

Высший суд справедливости (БАГАЦ) отклонил апелляции против назначения Давида Зини на должность главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Заместитель главы Верховного суда судья Ноам Солберг и судья Давид Минц отклонили апелляцию. Глава Верховного суда Ицхак Амит считал, что она должна быть утверждена.

В вердикте большинства говорится, что основная часть утверждений, представленных в апелляциях, не могла быть рассмотрена, так как касалась порядка назначения Зини и конфликта интересов премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По этому вопросу премьер-министр и юридический советник правительства Гали Баарав-Миара пришли к соглашению, и это соглашение получило силу судебного решения, что сделало не имеющими смысла доводы по этому поводу.

Глава Верховного суда Ицхак Амит, в свою очередь, считал доводы по поводу формы назначения Зини достаточно весомыми, чтобы вернуть назначение на рассмотрение комиссии по отбору высокопоставленных фигур.

Давид Зини вступил в должность главы Общей службы безопасности 5 октября 2025 года. В этот же день в суд была подана петиция в БАГАЦ против его назначения. Среди ее авторов бывшие начальники генштаба ЦАХАЛа Моше Яалон и Дан Халуц, а также высокопоставленные в прошлом сотрудники ШАБАКа и активисты оппозиционных общественных организаций. Помимо прочего они утверждали, что премьер-министр Нетаниягу находится в состоянии конфликта интересов из-за расследования, которое ведется в отношении его приближенных, а значит не должен принимать участия в процессе назначения главы ШАБАКа.

