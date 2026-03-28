ЦАХАЛ нанес удар по штабу Организации морской промышленности Ирана
время публикации: 28 марта 2026 г., 18:31 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 19:03
В ночь на 28 марта ЦАХАЛ в ходе атак на цели в Тегеране нанес удар по штабу Организации морской промышленности иранского режима.
Этот штаб отвечает за исследования, разработку и производство широкого спектра морских вооружений, включая суда и подводные лодки (пилотируемые и беспилотные).
Удар по штабу наносит дополнительный ущерб морскому сектору иранского режима, прежде всего, возможности производства средств ведения войны на море.
Одновременно с этим ЦАХАЛ атаковал многочисленные объекты производства и разработки различных видов вооружений и систем ПВО.