ЦАХАЛ нанес удар по штабу Организации морской промышленности Ирана

В ночь на 28 марта ЦАХАЛ в ходе атак на цели в Тегеране нанес удар по штабу Организации морской промышленности иранского режима.

Этот штаб отвечает за исследования, разработку и производство широкого спектра морских вооружений, включая суда и подводные лодки (пилотируемые и беспилотные).

Удар по штабу наносит дополнительный ущерб морскому сектору иранского режима, прежде всего, возможности производства средств ведения войны на море.

Одновременно с этим ЦАХАЛ атаковал многочисленные объекты производства и разработки различных видов вооружений и систем ПВО.