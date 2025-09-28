ДТП на 436-й трассе, недалеко от гробницы пророка Самуила

Полиция начала расследование обстоятельств аварии на 436-й трассе, недалеко от гробницы пророка Самуила ("Шмуэль Наби"). Сообщается о столкновении двух автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали несколько человек: годовалый ребенок и женщина (примерно 30 лет) получили тяжелые травмы, с места аварии в больницу с травмами средней тяжести были доставлены двое мужчин (примерно 35 лет).

Пострадавшие доставлены в больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".