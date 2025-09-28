x
28 сентября 2025
|
последняя новость: 23:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 сентября 2025
|
28 сентября 2025
|
последняя новость: 23:33
28 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ДТП на 436-й трассе, недалеко от гробницы пророка Самуила

ДТП
время публикации: 28 сентября 2025 г., 23:33 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 23:47
ДТП на 436-й трассе, недалеко от гробницы пророка Самуила
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция начала расследование обстоятельств аварии на 436-й трассе, недалеко от гробницы пророка Самуила ("Шмуэль Наби"). Сообщается о столкновении двух автомобилей.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этой аварии пострадали несколько человек: годовалый ребенок и женщина (примерно 30 лет) получили тяжелые травмы, с места аварии в больницу с травмами средней тяжести были доставлены двое мужчин (примерно 35 лет).

Пострадавшие доставлены в больницы "Адаса Эйн-Керем" и "Шаарей Цедек".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

В ДТП в Ашкелоне пострадали три человека, состояние одного из них тяжелое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

Возле перекрестка Офарим перевернулся палестинский автомобиль, погибла женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 сентября 2025

ДТП около Нир-Элиягу, погибла женщина