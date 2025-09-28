x
Израиль

Уничтожен террорист "Нухбы", руководивший расстрелом людей в "мигуните" возле Реим

Ликвидация
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 сентября 2025 г., 20:40 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 20:55
Уничтожен террорист "Нухбы", руководивший расстрелом людей в "мигуните" возле Реим
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации боевика "Нухбы", который руководил убийствами израильтян в дорожном бомбоубежище на шоссе 232 в районе кибуца Реим в "черную субботу" 7 октября, а также который был причастен к похищению израильских граждан.

В ходе специальной операции с применением ВВС был атакован и уничтожен Хасан Махмуд Хасан Хасин, который был командиром подразделения "Нухбы" в батальоне "Эль-Бурейдж" бригады центральной части сектора террористической организации ХАМАС.

Вместе с террористом Мухаммадом Абу-Атийей, ликвидированным в октябре 2024 года, Хасин командовал расстрелом израильтян в "мигуните" на шоссе 232 возле кибуца Реим, а также он был причастен к похищению заложников.

Во время войны "Железные мечи" террорист направлял и реализовал множество террористических атак на израильских военнослужащих в секторе Газы.

