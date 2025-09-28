x
Израиль

"Кан": по оценкам Израиля, "флотилия Сумуда" прибудет к берегам Газы в Йом Кипур

время публикации: 28 сентября 2025 г., 21:55 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 22:04
"Кан": по оценкам Израиля, "флотилия Сумуда" прибудет к берегам Газы в Йом Кипур
AP Photo /Emilio Morenatti

Новостная служба "Кан" сообщает, что, по оценкам Израиля, пропалестинская "флотилия Сумуда" прибудет к побережью Газы через четыре дня, то есть в то время, когда в Израиле будут отмечать Йом Кипур. Морской спецназ "Шайетет 13" провел учения по перехвату судов в море, делая акцент на том, чтобы свести к минимуму ущерб для участников "флотилии".

По состоянию на вечер 28 сентября, большинство (42) судов так называемой "глобальной флотилии Сумуда" вышли за пределы территориальных вод Греции в сторону восточного Средиземноморья. Это подтверждается трекером.

Одно из флагманских судов – Family – из-за поломки двигателя около берегов Крита больше не участвует в акции. Экипажи и грузы были перераспределены. На сегодняшний день, по сути флагманским, по всей видимости, стоит считать судно Alma.

Ранее сообщалось, что для сопровождения "флотилии" Италия и Испания направили военные корабли. Однако в Риме и Мадриде подчеркивают: речь не идет об эскорте, такие задачи не ставятся. Итальянские власти сообщали, что для возможной помощи гражданам Италии "флотилию" будут сопровождать два фрегата – Fasan (F 591) и Alpino (F 594). Теперь выяснилось, что в восточное Средиземноморье направлен только Alpino, причем он пока держится в международных водах у Крита. Испанский патрульный корабль ВМС Furor (P-46) в пятницу вышел из Картахены и направляется в восточное Средиземноморье "для поддержки и возможных спасработ", он еще довольно далеко от Крита. Но в Мадриде поясняют: он будет держаться на удалении не менее 12 морских миль от судов "флотилии" и не станет их прямым эскортом.

Израиль
