Ожидаются дожди на востоке Израиля, возможны перекрытия трасс
время публикации: 29 апреля 2026 г., 11:18 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 11:24
Полиция предупреждает водителей и туристов об опасности наводнений и затоплений в районе Иудейской пустыни и Мертвого моря во второй половине дня сегодня, 29 апреля.
В этом районе ожидаются дожди, местами сильные, которые могут вызвать паводки в руслах рек Иудейской пустыни и у Мертвого моря, а также нарушения движения.
Возможны перекрытия шоссе №90 на участке между Эйн-Геди и перекрестком Неве-Зоар.