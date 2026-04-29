Ожидаются дожди на востоке Израиля, возможны перекрытия трасс

Полиция предупреждает водителей и туристов об опасности наводнений и затоплений в районе Иудейской пустыни и Мертвого моря во второй половине дня сегодня, 29 апреля.

В этом районе ожидаются дожди, местами сильные, которые могут вызвать паводки в руслах рек Иудейской пустыни и у Мертвого моря, а также нарушения движения.

Возможны перекрытия шоссе №90 на участке между Эйн-Геди и перекрестком Неве-Зоар.