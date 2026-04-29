29 апреля 2026
последняя новость: 20:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 апреля 2026
|
29 апреля 2026
|
последняя новость: 20:28
29 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

25 выстрелов в упор: предъявлены обвинения 18-летнему убийце из Лода

время публикации: 29 апреля 2026 г., 19:56 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 19:58
25 выстрелов в упор: предъявлены обвинения 18-летнему убийце из Лода
Пресс-служба МАДА

Суд по делам несовершеннолетних Центрального округа разрешил публикацию обвинительного заключения против 18-летнего жителя Лода. Ему вменяются умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, ношение оружия и воспрепятствование правосудию: жестокое убийство он совершил еще до достижения совершеннолетия.

По данным обвинительного заключения, обвиняемый вместе со своим другом планировал убить Хусейна Абу-Ракика в Лоде. Для этого он отслеживал маршрут, по которому Абу-Ракик шел на работу в отделение банка в Лоде, наблюдал за перекрестком и ждал удобного момента.

В середине февраля он увидел Абу-Ракика на пешеходном переходе и побежал за ним с заряженным пистолетом Glock с полностью заряженным увеличенным магазином. Приблизившись на расстояние около метра от жертвы, он произвел не менее 25 выстрелов в сторону головы и верхней части тела жертвы. После этого он скрылся с места.

Примерно через час после стрельбы прохожая заметила Абу-Ракика и вызвала спасательные службы, которые констатировали его смерть на месте.

После бегства обвиняемый спрятал заряженный пистолет в потолке дома в Лоде: оружие было завернуто в перчатку, рядом находился носок с двумя магазинами. Кроме того, он сжег свою одежду и вымылся с использованием хлорки, чтобы затруднить идентификацию.

Прокуратура просит продлить срок содержания обвиняемого под стражей до завершения судебного процесса. Обвинительное заключение разрешено к публикации за исключением имени обвиняемого.

