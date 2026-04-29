Пожар в квартире в Мукейбиле, молодой человек в тяжелом состоянии
время публикации: 29 апреля 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 14:11
Бригады "Маген Давид Адом" были вызваны в Мукейбилу в связи с пожаром в жилом доме. Пожарные сумели спасти из горящей квартиры молодого человека.
В результате пожара мужчина в возрасте примерно 20 лет получил ожоги, он также страдал от отравления дымом. Подключив пострадавшего к аппарату искусственного дыхания и введя в медикаментозный сон, медики эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.
Ссылки по теме