Пожар в квартире в Мукейбиле, молодой человек в тяжелом состоянии

Бригады "Маген Давид Адом" были вызваны в Мукейбилу в связи с пожаром в жилом доме. Пожарные сумели спасти из горящей квартиры молодого человека.

В результате пожара мужчина в возрасте примерно 20 лет получил ожоги, он также страдал от отравления дымом. Подключив пострадавшего к аппарату искусственного дыхания и введя в медикаментозный сон, медики эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии.