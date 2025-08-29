Эйнав Ценгаукер прекращает акции протеста по субботам возле Кирии

Мать похищенного террористами Матана Ценгаукера и одна из лидеров протестного движения за заключение сделки и скорейшее возвращение заложников Эйнав Ценгаукер сообщила, что больше не будет проводить акции протеста на исходе субботы возле базы Генштаба в Тель-Авиве на проспекте Бегина.

Это решение она приняла, чтобы избежать раскола в протестном движении, сообщает "Гаарец".

Эйнав Ценгаукер призвала тех, кто поддерживает семьи похищенных, выходить на демонстрации на перекрестках неподалеку от их домов, и приезжать на Площадь Похищенных в Тель-Авиве.

Штаб семей похищенных объявил, что в субботу, 30 августа, демонстрация пройдет под знаком годовщины убийства шестерых заложников террористами ХАМАСа в туннелях под Рафиахом: Алекса Лобанова, Кармель Гат, Ури Данино, Гирша Гольдберга-Полина, Эден Иерушалми и Альмога Саруси. В среду семьи похищенных планируют провести массовую демонстрацию возле дома главы правительства в Иерусалиме.