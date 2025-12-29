Обсуждения закона о призыве отменены: расширение пенсий для военных важнее
время публикации: 29 декабря 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 18:56
Два заседания парламентской комиссии по внешней политике и обороне, назначенные на утро 30 декабря, были отменены по распоряжению главы правительства Биньямина Нетаниягу, сообщает "Маарив".
Отмена связана с проведением обсуждения по увеличению пенсионных и социальных выплат для кадровых военнослужащих ЦАХАЛа. При этом отмечается, что после закрытия пленарного заседания Кнессета комиссия вернется к обсуждению закона о призыве.
