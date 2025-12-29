x
29 декабря 2025
Израиль

В связи с операцией полиции в Тарабине ЦАХАЛ поднял уровень готовности на базах в Негеве

время публикации: 29 декабря 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 18:07
В связи с операцией полиции в Тарабине ЦАХАЛ поднял уровень готовности на базах в Негеве
Dudu Greenspan/Flash90

После столкновений с полицией, которые произошли в последние дни, деревня Тарабин полностью блокирована, полиция начала широкомасштабную операцию, в которой задействованы сотни полицейских и пограничников.

По информации новостной службы N12, в связи с проведением полицейской операции в бедуинской деревне ЦАХАЛ поднял уровень готовности на военных базах в Негеве.

При этом в полиции отмечают, что операция проводится после "акций мести", проведенных жителями деревни на прошлой неделе в соседних населенных пунктах, а также по итогам посещения этого района генеральным инспектором полиции Дани Леви и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром.

При этом подчеркивается, что высокое присутствие полиции в районе не связано с какой-либо угрозой в сфере безопасности.

