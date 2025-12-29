Гибель Кехати и Эрлиха: глава Генштаба отправил в отставку полковника Йоава Ярома

Начальник Генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир вызвал накануне полковника резерва Йоава Ярома, бывшего начальника штаба бригады "Голани", на беседу в связи с инцидентом с гибелью сержанта Гура Кехати и краеведа, майора запаса Зеэва Ханоха Эрлиха в период войны с Ливаном. По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, он сообщил Ярому о своем решении отстранить его от службы в резерве и демобилизовать его из Армии обороны Израиля.

Отмечается, что после решения военной прокуратуры о закрытии дела против полковника Йоава Ярома в связи с гибелью Кехати и Эрлиха и о рекомендации применения мер по линии командования, отчет о расследовании был представлен начальнику Генштаба Эялю Замиру.

Изучив отчет, Замир постановил: полковник Йоав Яром получит строгий выговор, будет отстранен от службы в резерве и завершит свою службу в ЦАХАЛе. По оценке начальника Генштаба, речь идет о тяжелом инциденте и серьезном оперативном провале, который завершился трагическими последствиями.

Начальник Генштаба отметил, что из разбора следует: полковник Йоав Яром допустил серьезные нарушения как на этапе подготовки к операции, так и в ходе ее проведения, а также в самом факте ввода гражданского лица в зону боевых действий без необходимых разрешений и без соответствующей оперативной подготовки.

Начальник Генштаба отметил, что часть выявленных нарушений указывает также на культурные и оперативные просчеты в ЦАХАЛе в целом, и с ними следует бороться на системном уровне.

Гибель Зеэва Эрлиха и Гура Кехати

15 ноября 2024 года в районе комплекса рядом с деревней Шама на юге Ливана, в бою с боевиками "Хизбаллы" погиб боец бригады "Голани" сержант Ори Нисанович. Командир бригады "Голани" решил провести разбор обстоятельств гибели бойца на месте, где произошел инцидент.

По просьбе Йоава Ярома к расследованию присоединился майор резерва Зеэв Ханох Эрлих, являющийся специалистом по археологии и анализу местности. Во время работы на месте мечети и прилегающего к ней комплекса, группа была атакована двумя боевиками "Хизбаллы", которые ранили Йоава Ярома и убили Гура Кехати и майора запаса Зеэва Ханоха Эрлиха.

После завершения инцидента выяснилось, что майор резерва Зеэв Ханох Эрлих на момент захода в Ливан не находился на действительной резервистской службе и не имел мобилизационного приказа. В связи с подозрениями, что присоединение Зеэва Ханоха Эрлиха к группе было осуществлено не в рамках оперативной деятельности, было начато расследование.

После изучения обстоятельств трагического инцидента было принято решение о предъявлении Йоаву Ярому обвинений в причинении смерти по легкомыслию. В дальнейшем, еще до проведения слушаний, были получены дополнительные свидетельские показания командира разведывательного подразделения, которые не удалось получить ранее из-за его ранения в бою.

После вступления в должность главного военного прокурора Итая Офира и с учетом установленных военным законодательством сроков были проведены слушания вместе с группой обвинения. На основании собранных в ходе расследования материалов и дополнительных свидетельских показаний было принято решение не предъявлять Йоаву Ярому обвинения и не передавать его дело в суд.