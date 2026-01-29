11-летний мальчик эвакуирован с Мертвого моря с острым приступом аллергии
время публикации: 29 января 2026 г., 17:23 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 17:26
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об 11-летнем ребенке, который отдыхал возле Мертвого моря и у которого развился угрожающий жизни аллергический приступ.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали ребенку неотложную помощь и эвакуировали его на спасательном вертолете в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии.
Мальчик подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозный сон.
