29 января 2026
29 января 2026
29 января 2026
29 января 2026
Израиль

11-летний мальчик эвакуирован с Мертвого моря с острым приступом аллергии

Мада
exclusive
время публикации: 29 января 2026 г., 17:23 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 17:26
11-летний мальчик эвакуирован с Мертвого моря с острым приступом аллергии
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение об 11-летнем ребенке, который отдыхал возле Мертвого моря и у которого развился угрожающий жизни аллергический приступ.

Фельдшеры и парамедики МАДА оказали ребенку неотложную помощь и эвакуировали его на спасательном вертолете в больницу "Адаса Эйн-Керем" в тяжелом состоянии.

Мальчик подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозный сон.

