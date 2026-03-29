После ракетной атаки на Беэр-Шеву в больницу "Сорока" поступили 13 человек

Война с Ираном
время публикации: 29 марта 2026 г., 18:49 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 18:52
После последнего запуска ракет из Ирана в сторону Беэр-Шевы и падения обломков и суббоеприпасов в нескольких местах в городе, в больницу "Сорока" были доставлены 13 пострадавших.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передала, что четыре человека получили легкие ранения в результате удара взрывной волны и еще девять человек доставлены в больницу в состоянии нервного шока.

Мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович сообщил, что одна из ракет упала на пустыре, примерно в сотне метров от жилых домов.

