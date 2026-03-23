23 марта 2026
Израиль

Расследование ЦАХАЛа: обстрел велся под неверным углом, пять снарядов попали в Мисгав-Ам

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
Война с Ираном
время публикации: 23 марта 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 23 марта 2026 г., 11:19

Командующий Северным военным округом Рафи Мило подвел итог расследования гибели 59-летнего Офера (Пошко) Мошковича в кибуце Мисгав-Ам. "Речь идет об очень тяжелом инциденте, – признал генерал-майор Мило. – Офер погиб от огня наших сил в ходе кампании, вся цель которой – защита гражданского населения".

Выводы предварительного расследования показывают: Офер Мошкович погиб в результате артиллерийского огня, который велся с целью оказания помощи израильским войскам, действующим в районе южного Ливана. Семья погибшего уведомлена о результатах расследования.

Командующий округом подвел итог, заявив, что в ходе расследования инцидента выявился ряд серьезных недостатков и оперативных ошибок в планировании и выполнении огня. Артиллерийский огонь велся под неправильным углом и не в соответствии с требуемыми процедурами. В результате пять снарядов попали по кибуцу Мисгав-Ам вместо вражеских целей.

Выводы расследования будут изучены и проработаны всеми соответствующими структурами.

В официальном сообщении ЦАХАЛ выражает сожаление в связи с этим инцидентом и разделяет скорбь семьи Мошкович и общины Мисгав-Ам в этот тяжелый час. ЦАХАЛ проведет дополнительное углубленное расследование в полной прозрачности, представит его семье, а затем – общественности.

59-летний Офер Мошкович был бойцом отряда быстрого реагирования кибуца и управляющим плантацией по выращиванию авокадо. Ранее сообщалось, что он погиб в результате прицельного попадания противотанкового снаряда, выпущенного с территории Ливана, в его автомобиль.

У Офера Мошковича остались три дочери и двое внуков. Его похороны пройдут в узком формате с участием семьи и близких друзей в понедельник, 23 марта, в 13:00 в кибуце Амиад.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2026

Офер Мошкович был убит из-за ошибки ЦАХАЛа во время артиллерийского обстрела Ливана
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

Армия проверяет вероятность того, что Офер Мошкович в Мисгав-Аме был убит огнем ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

Разрешено к публикации: Офер Мошкович убит "Хизбаллой" в кибуце Мисгав-Ам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 марта 2026

В кибуце Мисгав-Ам погиб человек в результате взрыва противотанковой ракеты из Ливана