Первичное расследование: промзона Неот Ховав была атакована ракетой с БЧ массой 500 кг
время публикации: 29 марта 2026 г., 23:15 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 23:20
Первичное расследование падения ракеты в промышленной зоне Неот Ховав показало, что речь шла не о кассетной боевой части, а об обычной баллистической ракете с боеголовкой весом около 500 килограммов.
Об этом сообщает "Кан". Израильские военные продолжают проверку обстоятельств удара.
Согласно данным расследования, ракета была перехвачена на низкой высоте, после чего ее боевая часть отделилась и упала между промышленными объектами в Неот Ховаве. ВВС Израиля сейчас проверяют, почему цель не была перехвачена над атмосферой системой "Хец", а также можно ли было уничтожить саму боеголовку на подлете к земле.
