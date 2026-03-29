Первичное расследование: промзона Неот Ховав была атакована ракетой с БЧ массой 500 кг

Первичное расследование падения ракеты в промышленной зоне Неот Ховав показало, что речь шла не о кассетной боевой части, а об обычной баллистической ракете с боеголовкой весом около 500 килограммов.

Об этом сообщает "Кан". Израильские военные продолжают проверку обстоятельств удара.

Согласно данным расследования, ракета была перехвачена на низкой высоте, после чего ее боевая часть отделилась и упала между промышленными объектами в Неот Ховаве. ВВС Израиля сейчас проверяют, почему цель не была перехвачена над атмосферой системой "Хец", а также можно ли было уничтожить саму боеголовку на подлете к земле.