ЦАХАЛ: ликвидированный "журналист" собирал информацию об израильских войсках для "Радуана"

Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке сообщает подробности о ликвидации Али Хасана Шуэйба, боевика разведподразделения "Радуана", входящего в состав террористической организации "Хизбалла" – и журналиста телесети "Хизбаллы" "Аль-Манар".

В сообщении указано, что "человек, известный как Али Шуэйб, официально присоединился к военному крылу "Хизбаллы" в 2020 году, фактически же он сотрудничал с этой организацией с 2013 года".

В рамках своей работы в разведывательном подразделении Шуэйб занимался фотографированием, видеосъемкой и сбором разведывательной информации, а также передавал эту информацию "Силам Радуан", пользуясь журналистским прикрытием.

Действия Шуэйба по раскрытию позиций военнослужащих ЦАХАЛа на юге Ливана представляли реальную угрозу для израильских солдат.