ЦАХАЛ: ликвидированный "журналист" собирал информацию об израильских войсках для "Радуана"

время публикации: 29 марта 2026 г., 09:44 | последнее обновление: 29 марта 2026 г., 09:58
Пресс-служба Армии обороны Израиля на арабском языке сообщает подробности о ликвидации Али Хасана Шуэйба, боевика разведподразделения "Радуана", входящего в состав террористической организации "Хизбалла" – и журналиста телесети "Хизбаллы" "Аль-Манар".

В сообщении указано, что "человек, известный как Али Шуэйб, официально присоединился к военному крылу "Хизбаллы" в 2020 году, фактически же он сотрудничал с этой организацией с 2013 года".

В рамках своей работы в разведывательном подразделении Шуэйб занимался фотографированием, видеосъемкой и сбором разведывательной информации, а также передавал эту информацию "Силам Радуан", пользуясь журналистским прикрытием.

Действия Шуэйба по раскрытию позиций военнослужащих ЦАХАЛа на юге Ливана представляли реальную угрозу для израильских солдат.

ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы", долгие годы работавшего журналистом "Аль-Манар"