Пожарный получил травмы в результате взрыва при пожаре в промзоне Атарот
время публикации: 29 ноября 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 22:17
Крупный пожар начался в субботу вечером в промышленной зоне Атарот: загорелся автосервис, расположенный неподалеку от логистического центра компании "Кока-Кола".
На месте пожара работают крупные силы полиции и пожарно-спасательной службы. Во время пожара внутри здания произошел сильный взрыв, в результате которого пожарный получил травму грудной клетки и был эвакуирован для получения медицинской помощи.
В ходе пожара обрушилась галерея внутри автосервиса, что существенно усложнило тушение. Пожарные работают в трех параллельных секторах, охватывающих три соседних гаража, на которые также перекинулся огонь.
