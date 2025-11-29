x
29 ноября 2025
29 ноября 2025
29 ноября 2025
29 ноября 2025
Израиль

Пожарный получил травмы в результате взрыва при пожаре в промзоне Атарот

Иерусалим
Пожары
время публикации: 29 ноября 2025 г., 22:13 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 22:17
Пожарный получил травмы в результате взрыва при пожаре в промзоне Атарот
Пожарно-спасательная служба Иерусалимского округа

Крупный пожар начался в субботу вечером в промышленной зоне Атарот: загорелся автосервис, расположенный неподалеку от логистического центра компании "Кока-Кола".

На месте пожара работают крупные силы полиции и пожарно-спасательной службы. Во время пожара внутри здания произошел сильный взрыв, в результате которого пожарный получил травму грудной клетки и был эвакуирован для получения медицинской помощи.

В ходе пожара обрушилась галерея внутри автосервиса, что существенно усложнило тушение. Пожарные работают в трех параллельных секторах, охватывающих три соседних гаража, на которые также перекинулся огонь.

