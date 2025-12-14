x
14 декабря 2025
Спорт

Тель-авивский "Апоэль" упустил победу. Результаты матчей чемпионата Израиля по футболу

Футбол
время публикации: 14 декабря 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 14 декабря 2025 г., 08:25
AP Photo/Nicolas Aguilera

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу.

Ирони (Кирьят-Шмона) - Апоэль (Тель-Авив) 2:2

На 58-й минуте гости вели в счете 2:0.

На 78-й минуте (при счете 1:2) "Апоэль" остался в меньшинстве. Удален Рои Алкукин.

На 9-й минуте компенсированного времени Адриан Угарриса реализовал пенальти.

Апоэль (Хайфа) - Ирони (Тверия) 2:0

"Акулы" прервали серию из трех поражений.

Неприятности гостей начались после часа игры.

На 60-й минуте Ондрей Бако забил в свои ворота.

На 66-й минуте "Ирони" остался в меньшинстве. За 4 минуты две желтые карточки получил Усман Мохаммед.

На 79-й минуте Наор Сабаг забил второй гол.

Апоэль (Беэр-Шева) - Маккаби (Нетания) 2:0

"Апоэль" уверенно лидирует. Отрыв от "Бейтара" - 8 очков.

Голы забили Дан Битон и Игор Златанович.

На 76-й минуте при счете 2:0 гости остались в меньшинстве. Удален Юваль Саде.

Через 8 минут составы команд стали равными. Вторую желтую карточку получил. Ор Блориан.

Спорт
