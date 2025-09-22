x
22 сентября 2025
Мир

Впервые с 1967 года: президент Сирии прибыл на Генассамблею ООН

время публикации: 22 сентября 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 09:34
Впервые с 1967 года: президент Сирии прибыл на Генассамблею ООН
Stephanie Lecocq/Pool via AP

Сирийский президент Ахмад аш-Шараа прибыл в Нью-Йорк, где он примет участие в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН. Он станет первым сирийским лидером, поднявшимся на трибуну ООН почти за шесть десятилетий – с 1967 года.

Главная цель визита сирийского лидера в США – добиться окончательной отмены санкций, введенных в период правления Асадов. Еще один вопрос на его повестке дня – достижение при посредничестве США соглашения в сфере безопасности с Израилем.

Внутренняя обстановка в Сирии остается сложной. Заявления сирийского руководства о создании единой страны, которая обеспечит защиту меньшинств, не вызывают доверия у друзов, курдов, христиан, алавитов.

