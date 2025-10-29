ДТП возле поселка Кацир, двое пострадавших в тяжелом состоянии

На трассе 6513, недалеко от поселка Кацир, произошло столкновение двух легковых автомобилей. Помощь пострадавшим в этой аварии вместе с парамедиками "Маген Давид Адом" оказывали армейские медики.

В больницу "Гилель Яфе" доставлены пять человек: мужчина (примерно 61 год) в критическом состоянии, трехлетний ребенок в тяжелом состоянии. Еще три человека, включая трехмесячную девочку, получили легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.