29 октября 2025
Израиль

ХАМАС утверждает, что обнаружил останки Амирама Купера и Саара Баруха

Газа
Заложники
ХАМАС
Израиль
время публикации: 29 октября 2025 г., 00:02 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 00:08
ХАМАС утверждает, что обнаружил останки Амирама Купера и Саара Баруха
AP Photo / Jehad Alshrafi

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) объявили, что 28 октября в ходе поисковых работ в секторе Газы были обнаружены тела двух израильских заложников.

Иорданский новостной сайт "Сарая Ньюс" пишет Reuters, что ХАМАС также опубликовал имена израильтян: это Амирам Купер и Саар Барух.

При этом ХАМАС заявил, что передача тел Израилю отложена в связи с нарушением условий соглашения со стороны Израиля.

84-летний Амирам Купер был похищен террористами 7 октября 2023 года из его дома в кибуце Нир-Оз и погиб в плену.

24-летний Саар Барух был похищен из кибуца Беэри и убит террористами в Газе.

