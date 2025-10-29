ХАМАС утверждает, что обнаружил останки Амирама Купера и Саара Баруха

"Бригады Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) объявили, что 28 октября в ходе поисковых работ в секторе Газы были обнаружены тела двух израильских заложников.

Иорданский новостной сайт "Сарая Ньюс" пишет Reuters, что ХАМАС также опубликовал имена израильтян: это Амирам Купер и Саар Барух.

При этом ХАМАС заявил, что передача тел Израилю отложена в связи с нарушением условий соглашения со стороны Израиля.

84-летний Амирам Купер был похищен террористами 7 октября 2023 года из его дома в кибуце Нир-Оз и погиб в плену.

24-летний Саар Барух был похищен из кибуца Беэри и убит террористами в Газе.