29 октября 2025



Израиль

Опубликовано имя военнослужащего, убитого террористами на юге Газы

время публикации: 29 октября 2025 г., 06:02 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 06:06
Йона Эфраим (Эфи) Фельдбаум
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации имя военнослужащего, который погиб в результате нападения террористов в районе Рафиаха, на юге сектора Газы.

Старший сержант резерва Йона Эфраим (Эфи) Фельдбаум, 37 лет, житель поселка Зайт Раанан (Нерия), в округе Биньямин. Отец пятерых детей, работал подрядчиком в Биньямине. Он служил в дивизии "Газа", управлял тяжелой инженерной техникой.

28 октября в районе Рафиаха боевики, вышедшие, по всей видимости, из туннеля, атаковали израильских военных, применив противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

В ответ на грубое нарушение условий соглашения со стороны ХАМАСа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приказал армии нанести "мощные удары по сектору Газы". Израильские ВВС атаковали цели по всему сектору. Удары наносились по целям в городах Газа и Байт-Лахия (на севере сектора), в Аль-Бурейдже и Нусейрате (центральная часть сектора), в Хан-Юнисе и лагере Аль-Мауаси (на юге сектора). Предварительно, что результате этих ударов, как заявляет ХАМАС, не менее 30 убитых и свыше 50 раненых.

