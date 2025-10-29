В криминальном инциденте в поселке Сегев-Шалом в Негеве тяжело ранен мужчина (примерно 23 лет). Мужчину доставили на частном транспорте к перекрестку Тель-Шева, где его ждала "скорая".

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина получил несколько проникающих ранений. Он был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.