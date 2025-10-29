x
29 октября 2025
|
последняя новость: 21:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 октября 2025
|
29 октября 2025
|
последняя новость: 21:17
29 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В поселке Сегев-Шалом в Негеве тяжело ранен мужчина

Криминал в арабском секторе
время публикации: 29 октября 2025 г., 20:47 | последнее обновление: 29 октября 2025 г., 20:47
https://www.newsru.co.il/israel/16aug2025/segev_shalom_106.html
Flash90

В криминальном инциденте в поселке Сегев-Шалом в Негеве тяжело ранен мужчина (примерно 23 лет). Мужчину доставили на частном транспорте к перекрестку Тель-Шева, где его ждала "скорая".

Парамедики "Маген Давид Адом" передали, что мужчина получил несколько проникающих ранений. Он был доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 сентября 2025

Стрельба в Негеве: убиты трое братьев
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 сентября 2025

Полицейская операция в Негеве, беспорядки в Сегев-Шалом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 августа 2025

Вооруженное нападение в Негеве, убит мужчина