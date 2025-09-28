x
28 сентября 2025
28 сентября 2025
Израиль

"Огненное кольцо вокруг Биби": опубликованы имена поджигателей из Рехавии

Акции протеста
Пожары
время публикации: 28 сентября 2025 г., 15:21 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 15:21
"Огненное кольцо вокруг Биби": опубликованы имена поджигателей из Рехавии
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция добилась от суда разрешения на публикацию имен четверых подозреваемых в совершении поджога мусорных баков и автомобилей на улице Бальфур в Рехавии (Иерусалим), в непосредственной близости от резиденции главы правительства Биньямина Нетаниягу.

По данным обвинительного заключения, четверо экстремистов, активисты акций протеста против правительства – 57-летний Марк Фойгель из Тель-Авива, 60-летний Амос Дорон из Рамат-Гана, 61-летний Шмуэль Реувени из Герцлии и 54-летний Эяль Гилер из Нетив а-Асара – подожгли контейнеры для утилизации мусора возле дома премьер-министра в рамках протестных акций.

Таким образом они планировали создать "огненное кольцо вокруг Биби", чтобы оказать давление на премьера и членов его семьи. Акция была спланированной: подозреваемые создали специальную группу в приложении Signal, в которой они обсуждали свои планы нескольких одновременных поджогов вокруг резиденции главы правительства.

Кроме того, за день до реализации своих замыслов они встретились лично на "оперативное совещание", а во время реализации акции они предприняли усилия, чтобы скрыть свою внешность и предотвратить разоблачение.

Поджоги были осуществлены 3 сентября в 06:29, подозреваемые, используя горючую смесь, подожгли пять мусорных контейнеров, в результате чего огонь перекинулся на расположенные рядом деревья и кусты, а также на автомобили. Пожарные были вынуждены эвакуировать жителей дома, рядом с которым начался крупный пожар в результате поджога.

В полиции пока не могут сказать, какой из активистов привел своими действиями к уничтожению автомобиля резервиста, припаркованного рядом с мусорным контейнером. Расследование все еще не завершено, были опубликованы записи камер наружного наблюдения, на которых изображен Амос Дорон с накладной бородой, совершающий поджог.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
